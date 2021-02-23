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Nazilli'de haşereyle mücadele başladı

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce ilçe genelinde larva üreme noktalarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başlandı.


Çalışmalar kapsamında; çöp toplama alanları, yeşil alanlar, park ve bahçeler, su birikintileri, kanallar, foseptik çukurlar, mazgallar, süs havuzları ve gübrelik alanlarda ULV ilaçlama araçları ile etkin bir çalışma gerçekleştirildi.


İlaçlama faaliyetlerinin rutin olarak yürütüleceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belediyemiz ilaçlama servisi kentimizde 22 personel ve 4 aracımızla hizmet vermekte. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de yoğun bir pandemi sürecinden geçiyor. Bu süreç biyosidal ilaçlama programlarını da sekteye uğratıyor. Biz bu mücadelenin kışın yapılacak larva mücadelesi ile başarıya ulaşılacağının bilincinde olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.Vatandaşlarımızın rahat bir yaz sezonu geçirmelerini sağlamak için çalışma sahamızı 21 iç ve 87 dış mahalle olarak ayırdık. Bu bölgelerdeki tüm alanları 20 gün aralıklarla periyodik olarak ilaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Nazilli Belediyesi olarak yapılan tüm çalışmalarda insan ve çevre sağlığının en üst düzeyde tutulduğunu belirten Başkan Özcan, “ Mücadelemizde insan ve çevre sağlığını göz önünde bulundurarak biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar tarım alanlarına ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ilaçlardır. Gelişmiş ülkelerde araç üzerinde ULV ile ilaçlama insan sağlığına zarar verebileceği için gün geçtikçe yasaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde larva mücadelesine çok daha fazla önem verilmektedir” dedi.

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