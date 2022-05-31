Nazilli'de ‘Hayatımız Sınav' konferansı yapıldı

Nazilli Belediyesi ve NAZGEM işbirliğiyle Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Eğitimci Yazar Cihat Şener'in sunumuyla ‘Hayatımız Sınav' isimli konferans gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) tarafından Eğitimci Yazar Cihat Şener'in konuşmacı olarak katıldığı ‘Hayatımız Sınav' konferansı gerçekleştirildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ne katılacak 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen konferansta, sınav, sınav kaygısı ve motivasyon konuları detaylı olarak ele alındı. Öğrencilere 3 ayağınız da yere bassın diyerek öğütler veren Yazar Şener; akıllı, dikkatli ve gerçekçi olma noktasında tüm olumsuz şartlara rağmen mücadele etmek gerektiğini vurgulayarak, “Sınavlarda kitaplardan öğrenilenlerinizin yanı sıra; dayanma ve algılama gücünüz, heyecanınızı kontrol edip edemediğiniz, kişilik gelişiminiz ve zorluk karşısında dirençli olup olmadığınız da ölçülür” dedi.

5 Haziran Pazar günü LGS'ye katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Hayatımızın her döneminde sınavlardan geçeriz. Öğretmenlerimiz bizlere bu sınavlarda gerçekten çok büyük destek veriyor, yol gösteriyor. Değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle burada olan Eğitimci Yazar Cihat Şener Hocamız da gerçekten işinin en iyisi. Bizler de kendilerinden ayrı ilham aldık. Sınavlara hazır olduğunuzda hiç panik yapmıyorsunuz. Buradaki tüm arkadaşlarımın sınava hazır olduklarını görüyorum. Burada ışıl ışıl bir Atatürk gençliği var. Türkiye'nin yarınlarını yönlendirecek gençler görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Eğitimci-Yazar Cihat Şener'e çiçek takdim edildi.