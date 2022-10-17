Nazilli'de hazırlandılar, ilk günde 9 madalya kazandılar

Nazilli Belediyesi'nin sponsorluğunda Arnavutluk'ta yapılan halter şampiyonasına katılan 23 Yaş Altı Bayan Halter Milli Takımı, ilk gün 9 madalya ile büyük sevinç yaşattı. Atom Karınca lakaplı 45 kilo halterci Cansu Bektaş ise rekor sözünü de yerine getirerek 3 altın madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın, 3'ü gümüş 9 madalya elde etti. Genç kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, toplamda elde ettiği 157 kiloluk dereceyle yeni Avrupa rekoruna ulaştı. 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan Melisa Güneş de koparmada 67, silkmede 82 ve toplamda 149 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya elde etti. 23 yaş altı kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ise koparmada 75, silkmede 95 ve toplamda 170 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya Nazilli'de hazırlandılar

İsabeyli Mahallesi'nde bulunan Nazilli Belediyesi Seyfi Dikyar Kapalı Spor Salonunda Nazilli Belediyesinin sponsorluğunda Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanan sporcuların başarısı ise büyük sevinç yaşattı. Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca, 10 Eylül'de başlayan kampta büyük moral depoladıklarını ve bu sonucu beklediklerini ifade ederek: “23 yaş altı gençlerle Avrupa Şampiyonasına hazırlandık. İlk kez Türkiye'de bir ilçe belediyesi, yani Nazilli Belediyesi, tüm kampın masraflarını karşılayarak burada bizleri ağırladı. Bu nedenden dolayı, emeği geçen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, Nazilli Belediyesine ve tüm Nazilli halkına teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sıcak davrandılar, halkımızda her gördüğü yerde bizlere başarılar diledi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kamp süresince birincilik için çalıştık ve asla ikinciliği düşünmedik. Başarılarımız devam edecek” dedi.

Geçtiğimiz 14 Ekim tarihinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ziyaret ettiği başarılı ekip Milli Takım Antrenörleri Meliha Sarıkoca, Ramadan Mutlu ve Ferit Şen'in yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ve her biri kilolarında farklı şampiyonluklar bulunduran milli takım sporcuları Duygu Alıcı, Melisa Güneş, Nuray Levent Güngör, Hatice Açıkgöz, Cansu Bektaş, Aysel Özkan, Dilara Uçan, Dilara Narin, Sera Yenigün, Aleyna Kaymaz, Cansel Özkan, Burcu İldem Gerçekden ve Fatmagül Çevik'den başarı sözü vermişti.