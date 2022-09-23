Nazilli'de hazırlıklar tamamlandı

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor ligin 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

Antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcularımızın katılımlarıyla dua eşliğinde kurban kesildi. Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular daha sonra gerçekleştirilen taktiksel oyun çalışması ile hazırlıklarını tamamladı.

Sabah saatlerinde Esenler Erokspor karşılaşması için Nazilli'den ayrılarak karayolu ile İstanbul'a geçen Naz Naz karşılaşma için konaklayacağı otele ulaştıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Siyah İncilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Hüseyin Çolak kadroda yer alamayacak.