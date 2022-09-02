Nazilli'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Eylül Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları öncesi ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri ilçe genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Beraberinde daire müdürleri ile birlikte ilçe genelinde yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3 gün sürecek kutlama programı ile Nazilli'de unutulmayacak bir şölene imza atacaklarını dile getirdi. Kentin Türk bayrakları ile donatıldığını ve yerli grupların yanı sıra yabancı halk dansları topluluklarının da Nazilli'ye geldiğini belirten Başkan Özcan, kurtuluşun 100. yılını apayrı bir coşku ile kutlamak için tüm birimlerin sahada çalıştığını vurguladı.

Tüm Nazilli halkını 4 Eylül Pazar günü 23 Nisan Parkı'nda açılacak olan yöresel ürünler tanıtım stantlarını gezmeye davet eden Özcan; “5 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te birbirinden kıymetli akademisyenlerimizin yer alacağı ‘Geçmişten Geleceğe Nazilli' sempozyumumuz akabinde ise Sümer Kampüsü'nde kokteylimiz olacak. Saat 21.00'deki Manga konserimizin duyurularını yoğun şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte gece gündüz demeden sahada çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.