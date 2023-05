Nazilli'de HEM kursiyerlerinden ‘Renklerin Dili' sergisi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi ve Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği kursların yılsonu sergileri görücüye çıkmaya başladı. Yaklaşık bir yıl önce açılan ‘Elde Kırkyama ve Giyim Teknolojileri' kursunun ürünleri de ‘renklerin dili' sergisinde halkla buluştu.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde devam etmekte olan ‘Elde Kırkyama ve Giyim Teknolojileri' kursunun gösterimi olan ‘renklerin dili' sergisinin açılışına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş, kurum ve kuruluşların müdürleri, davetliler ve kursiyerler katıldı. Kursiyerler tarafından sandıklardan çıkartılan tarihi Sümerbank basmaları başta olmak üzere çok sayıda tarihi kumaşlar kullanılarak tamamen elde hazırlanan ‘Elde Kırkyama ve Giyim Teknolojileri' ürünlerinin 8-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde sergileneceği belirtildi.

Kurdele kesilmesinin ardından açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, birbirinden güzel ve büyük emekler harcanarak ortaya çıkan kıyafetten yorgana ve farklı farklı çalışmalara kadar titizlikle hazırlanmış eserleri büyük beğeni ile izleyerek yapılışları hakkında kursiyerlerden ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Bu yılki konu ‘Renklerin Dili'

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi'nde Kırk Yama Usta Öğretici olarak görev yapan Nihal Erbakan, “Sergimiz Kasım'da açıldı. Kasım'dan buyana hazırlıklarımız sürüyordu. Sergide hemen hemen bir yıllık bir emek var. Her zamanki gibi çalışmalarımız makine kullanmadan elde yaptığımız kırkyama eserler. Çünkü geleneksel kırkyama sanatını biz yaşatmaya çalışıyoruz. Şu anda her şey makineleşti ve makinalarla yapılıyor ama biz geleneklerimizin kaybolmasını istemiyoruz. Fakat maalesef ki kursiyerlerimiz bizim genellikle 60 yaş ve üstü. Bunu gençlere yaymak lazım ki bu geleneğimiz kaybolmasın. Kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar vardır. Bizim sanatlarımız da artık bırakın kaybolmaya yüz tutmasını kaybolmuş durumda. Bu yüzden elimizden geldiğince bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Eski kumaşları da kullanıyoruz, yeni kumaşlardan da kullanıyoruz fakat kumaşlardan ziyade yaptığımız çalışmalar bizim çok uzun süreli çalışmalar. Mesela bir yatak örtüsünü düşünün tamamen elde çalıştığımız için ancak bir yılda yapılıyor. Yabancı ve Türk ressamların çalışmalarından en önemli olanlarını biz kumaşla yapmaya çalıştık. Bu seneki konumuz oydu ve birçok ünlü ressamın çalışmasını tek tek minik parçaları birleştirerek tablolar çalıştık. Benim 24 kursiyerim var. Bunlarla güzel bir çalışma yaptığınızı düşünüyorum. İnşallah beğenilmiştir. Burada Sümerbank desenleri de var. Biz Nazilli Sümerbank'tan ekmek yiyenlerin olduğu bir nesiliz. Benim babamda Sümerbank'tan emekli olduğu için ve orada oturan annem de Atatürk'ü karşılayan kişi olduğu için Sümerbank bizim için olmazsa olmazımız. Zaten her sene sergide bir Sümerbank köşesi hazırlıyoruz. Bu seneki köşemizde eskiden çekilmiş fotoğrafları da kullandık. Kimlik kartlarını kullandık. Ve takım elbiseler de Sümerbank yapısı. Hatta Sümerbank'ta yapılmış valiz bile var. Yani Sümerbank'ın her şeyini burada kullanarak göstermeye çalıştık” dedi.

“Çok güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum”

36 öğrencisi olduğunu ifade eden Giyim Kursu Usta Öğreticisi Seher Çiftçi ise “Öğrencilerimizde birlikte internetten ve Nazilli Pazarı'ndan çok uygun fiyatlara aldığımız kumaşlarla eserlerimizi yaptık. Çok güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Kursiyerlerimizi çok uyguna aldıkları ve sandıklardan çıkardıkları kumaşlardan diktiler ve giydiler. Hepsi rengarenk ve güzel şeyler oldu. Ben de şahsım adına Konya'daki Karatay Müzesi'ndeki Selçuklu çinilerini örnek aldım” dedi.