Nazilli'de hırsızlara geçit verilmiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde düzenledikleri operasyonlarla 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonlarda son bir hafta içerisinde 15 hırsızlık şüphelisini yakalandı. Yıldıztepe Mahallesi'nde bir evin önünde bulanan motosikleti çalarak kaçan hırsız kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Nazilli polisi olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Ekipler, kaçan M.Ç isimli şüpheli şahsı tespit edip kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Yeni Mahalle'de bir eve giren hırsız evde bulanan 120 kilogram zeytinyağı çalarak kaçtı. Şüpheli M.E.'yi tespit eden ekipler şüpheliyi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler M.Ç. ve M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan iki şüpheli tutuklanarak ceazevine gönderildi.