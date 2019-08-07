Nazilli'de hummalı bayram temizliği

Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlık, refüj ve parklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Mezarlıklarda boyama, temizlik ve yabani ot kesimi yapan ekipler, parkların genel temizlik ve bakımını gerçekleştirdi.

“Tüm ekibimizle sahadayız”

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Vatandaşlarımız arefe ve bayram günü mezarlık ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilir. Nazilli Belediyesi olarak tüm ekibimizle sahadayız. Rutin temizlik çalışmalarımızın yanı sıra ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerimizin tümünde mezarlıklarımızın bakımını gerçekleştirdik. Tırpan ekibimiz yabani otların temizliğini büyük bir titizlikle yaptı. Orta refüjlerde bakım çalışmamızı gerçekleştirdik. Gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nazilli için her şeyin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Evranlı Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Bozkır; “Gerek Fen İşleri gerekse Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz Nazilli'mizde durdurak bilmeden çalışıyor. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın taleplerini en kısa sürede yerine getirmek için gayret edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.