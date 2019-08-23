Nazilli'de hummalı temizlik çalışması

Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Belediye Meydanı'nda hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla göz dolduran Nazilli Belediyesi, Belediye Meydanı'nda hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli'mizin sirkülasyonu en yüksek yerlerinden biri olan Belediye Meydanımızda hummalı bir temizlik çalışması başlattık. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan tüm emekçi kardeşlerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Nazilli'mizin hem merkez hem kırsal mahallelerinde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belli bir plan ve program çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Başkan Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi olarak yakalanan uyumun her alanda olduğu gibi ilçe temizliğinde de en iyi şekilde yansıtılacağını vurguladı.