Nazilli'de iftar programı Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirildi

Ramazan ayının ilk gününden bu yana sıcak iftarlıklarla binlerce kişilik sofralar kuran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sümer Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Nazilli Belediyesi, Ramazan'ın 9'uncu gününde Sümer Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişilik iftar yemeği verdi. Belediye Meydanı, Pınarbaşı, Yeni Sanayi ve Yeşil Mahallelerinin ardından Sümer Mahallesi Şehit Erol Uysal Kapalı Pazaryeri'nde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan ayının deprem nedeniyle buruk geçtiğini ancak birlik, kardeşlik ve dayanışma duygusunun üst düzeyde yaşandığını dile getirdi.

Usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekleri akşam ezanı öncesi vatandaşlara ikram eden Başkan Özcan; “Ramazan ayının ilk gününden bu yana gündüz belediyemizde akşam ise iftar alanlarında çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Burada ailelerinden fedakarlık ederek Nazillili hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışıyorlar. Ramazan'ın birliğini ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz iftar programlarımızda olduğu gibi Dumlupınar Mahallemizdeki iftarımıza vatandaşlarımız yoğun bir teveccüh gösterdi. Katılım sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.