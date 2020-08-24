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Nazilli'de iki aranan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda iki şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda iki şahıs kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aralarında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, yağma, kasten yaralama gibi 16 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna A. A.(57) ile aralarında silahla tehdit, kasten yaralama, çeşitli hırsızlık suçları gibi 5 ayrı suçtan aranması olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.B.'yi (25) yakaladı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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