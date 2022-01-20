İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeki iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş ve Yıldıztepe Mahallesi'nde iki otomobilden hırsızlık olayı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay sonrası yapılan araştırmalarda şüpheli tespit edilerek, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan malzemelerde ele geçirildi. Daha önceden suç kayıtları bulunan S.S. isimli şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, araç sahipleri olayın aydınlatılmasını sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

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