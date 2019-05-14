Nazilli'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi, haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde rutin olarak sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda ULV makinesi ile sisleme çalışmalarına başladı.

İlçe sınırları içerisinde soğuk sisleme yöntemi ile yapılan ilaçlama sisteminde Sağlık Bakanlığı onaylı çevre sağlığı ilaçları kullanıldı.

Sırt pompası ve ULV makinesi yardımıyla çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçe genelindeki çöp konteyneri, logar, pazaryerleri, sinek, sivrisinek ve larva ilaçlamalarını tamamladı.

İlaçlama Birimi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde kontrol eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli ve çevresinde 3 ayrı ekibimiz rutin olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Ekiplerimiz gece sinek, gündüz ise karasinekle mücadele konusunda büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Hem sağlık noktasında hem de sosyal anlamda vatandaşımızın konforlu bir yaşam sürmesi bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.