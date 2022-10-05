Nazilli'de ilçe milli eğitimin okul ziyaretleri sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitimde kalitenin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ‘Öğretmenlerle El Ele ve Öğrencilerle El Ele Projeleri' çerçevesinde Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu'nun eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarını yerinde görüp, talepleri değerlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokul müdürü Murat Turan, okul öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde inceledi. Öğrencilere çeşitli materyaller de dağıtan Müdür Şimşek anasınıfı öğrencileri başta olmak üzere okuldaki tüm öğrencilerle ve öğretmenlere sohbet ederek eksikleri yerinde tespit etti.

‘Öğretmenlerle El Ele ve Öğrencilerle El Ele Projeleri' çerçevesinde okul ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “91 okul 2 bin 350 tane öğretmenimiz var, sık sık okul gezileri düzenleyerek ziyarette bulunuyoruz. Bizim ‘Öğretmenlerle El Ele ve Öğrencilerle El Ele' projemizde öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın öneri ve dileklerini dinliyoruz. Bu talepler doğrultusunda ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitim, öğretmen, veli ve bizlerin birlikteliği ile daha ileri bir seviyeye ulaşacaktır. Okulumuza gerekli önemi veren Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu Müdürümüze ve Yaylapınar muhtarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm birimlerinin sürekli yanlarında olduğunu ifade eden Yaylapınar Muhtarı Hakan Yıldırım, “Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulunda 77 çocuğumuz var. Müdürümüzle beraber devamlı istişare halindeyiz, okulumuza verdiği destekten dolayı Devletimize, Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek Nazilli'de yürütülen eğitim projeleri hakkında okuldaki öğretmenlere bilgiler verdi. Şimşek ziyaretin sonunda sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.