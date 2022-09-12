Nazilli'de ilk ders zili çaldı

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Nazilli ilçesinde de 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Atatürk abidesine çelenk sunumuyla başladı. Nazilli'de yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen çelenk sunma töreninde konuşan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ilçedeki tüm okulların en iyi şekilde yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade etti.

İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk abidesinde düzenlenen yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'e Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan destek verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birer açıklama yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni eğitim döneminin tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek hem Nazilli Belediyesi hem de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazır olduklarını ifade ettiler.

“Gelecek nesiller onlara emanet”

Huzurlu yaşayabilmenin temel değerinin öğretmenler olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Eğitim her şeyin temeli, modern ve medeni bir toplum üretebilmenin, gelişebilmenin, kalkınabilmenin, huzurlu müreffeh yaşayabilmenin bir temeli değerli öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Atatürk'ün de söylediği gibi ‘gelecek nesiller onlara emanet' inşallah biz de bu süreç içerisinde öğretmenlerimizin yanındayız, öğrencilerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince gücümüz neye imkan verdiyse, hangisini ne kadar taşıyabiliyorsak öğrencilerimizin öğretmenlerimizin yanındayız. Bütün milletçe olarak en önemli meselenin eğitim olduğu bilincindeyiz. Farkına vararak bu şekilde hareket etmeliyiz. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun memleketimize” dedi.

“Yeni eğitim öğretim yılına çok iyi hazırlandık”

Yeni eğitim öğretim yılına heyecanlı bir şekilde başladıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek; “Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı, bugün çok heyecanlıyız çocuklar kadar gerçekten bu dönemimize iyi hazırlandık. Çarşamba günü yapacağımız İlköğretim Haftası kutlama programında da projelerimizi açıklayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedefler doğrultusunda o güzel projelerimizi hazırladık. Nazilli'de 30 bine yakın öğrencimiz, 2 bin 350 tane öğretmenimiz var. Eğitim-öğretim ordusuyla birlikte eğitimimize hazırız. Çocuklarımızı özledik, mutluyuz. Öğrencilerimize yönelik sosyal sportif faaliyetler, akademik anlamda çok güzel çalışmalarımız okullarımız da var. Takip etsinler çocuklarımız, öğretmenlerimizin kontrolünde velilerimizle birlikte çok güzel okullarımızda yine Bakanlığımızın hazırlamış olduğu projelerimiz var. Onları da saha da uygulayacağız. Hep birlikte olacağız. Velilerle birlikte hep beraber öğretmen ve veli üçgeni içerisinde bizler hep beraber bu işi yürüteceğiz” dedi.