Nazilli'de imzalanan protokol ile öğrencilere trafik bilinci aşılanacak

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan 'Güvenli Trafik Eğitimi Projesi' çerçevesinde tüm öğrencilere trafik kuralları öğretilip trafik bilinci aşılanacak.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Güvenli Trafik Eğitim Projesi' protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Nazilli İlçesinde resmi ve özel tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine, trafik kuralları ile trafikte uyulması gereken davranışlar anlatılacak. Oluşturulacak olan takvim çerçevesinde 1 Ekim 2022-9 Haziran 2023 tarihleri arasında, Sümer Park'ta bulunan trafik eğitim alanında tüm öğrencilere trafik davranışı eğitimi verilecek. İki kurum arasında oluşturulan komisyon tarafından tüm planlamalar yapılarak öğrencilere trafik kurallarının ve trafikte uygulanması gereken davranış kurallarının neler olacağı öğretilecek. Proje çerçevesinde trafik bilincinin erken yaşlarda öğrencilerin zihinlerine yerleştirilmesi amaçlanıyor.