Nazilli'de incir hırsızı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesinden incir çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi 51 sokakta bulunan bir evin bahçesinden incir hırsızlığı olayı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60!a yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri şüpheli M.F.A.'yı (23) düzenlediği operasyon ile yakalarken, yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.