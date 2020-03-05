İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanında çalışan işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanında çalışan işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı.


Kaza, Nazilli Yeni Mahallede bulunan bir inşaatta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet G. isimli işçi çalıştığı sırada üzerinde bulunduğu iskelenin devrilmesi sonucu 4 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin olayı haber vermesi üzerine inşaat alanına polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiyi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.