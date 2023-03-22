Nazilli'de jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerini suçüstü yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait evin bahçesinden hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Dallıca Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ait evin bahçesinde bulunan eklentiden demir hurda, PVC pencere, kapı ile su musluklarını çalarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. El konulan çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken, şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi 2 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.