Nazilli'de kaçak ürünler jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ürün satan şahıslara yönelik planlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde bir şahsın işletmeciliğini yaptığı büfede yapılan kontrolde; gümrük kaçağı 20 adet elektronik likit sigara ve 75 adet sahte bitkisel ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.