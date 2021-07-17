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Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Nazillide kaçakçılık ekipleri halk sağlığını tehdit eden, Sağlık Bakanlığınca onaylanmayan cinsel içerikli ürünleri satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda M. B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada hap, jel, içecek ve muhtelif 3 bin 200 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

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