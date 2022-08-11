Nazilli'de kadın sağlığı anlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kadın Sağlığı Projesi çerçevesinde meme ve rahim kanseri anlatıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kadın Sağlığı Projesi çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Hisarcık Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlara kadın sağlığı ve erken teşhisin önemi anlatıldı. Meme ve rahim kanseri konularında bilgilendirilen kadınlar, kanser taraması için KETEM merkezlerine davet edildi. 40-69 yaş aralığındaki kadınların meme kanseri, 30-65 yaş aralığındaki kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş aralığındaki kadınların ise bağırsak kanseri taramalarını yaptırmaları gerektiği vurgulandı.

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kadın Sağlığı Projesi çerçevesinde Nazilli Hisarcık Mahallesi bayanlarına köy camisinde eğitim, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Dr. Kübra Taşkınsakarya Nazilli Hisarcık Mahallesi'nde bayanlara Kadın Sağlığı Projesi anlatıldı. Eğitimde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirilip daha sonra bayanlarımızdan gelen sorular cevaplandırılıp bayanlarımız kanser taramaları konusunda KETEM merkezine davet edildi” ifadelerine yer verdi.