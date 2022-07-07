Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde Nazilli ilçesi Demirciler Mahallesi'nde kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Demirciler Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde kadınlara yönelik eğitim düzenlendi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Dr. Kübra Taşkınsakarya tarafından kadınlara 'Kadın Sağlığı Projesi' anlatıldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş'ın da katıldığı eğitimde kadınlara; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet, akılcı ilaç kullanımı, üreme sağlığı ve benzeri konularda eğitim sunumu gerçekleştirildi. Programın sonunda kadınlardan gelen sorular hekimler tarafından cevaplandırılarak, kadınlar kanser taramaları konusunda Nazili KETEM merkezine davet edildi.