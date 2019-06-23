Nazilli'de kadınlardan kök hücre ve kan bağışı

Aydın'da Nazillili kadınlar kan ve kök hücre bağışı için seferber oldu. Yaz aylarında yaşanan kan stoklarının azalması ve kök hücre bağışına dikkat çekmek ve bağışta bulunmak amacıyla örgütlenen kadınlar gün boyu Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan ve diğer protokol eşleri başta olmak üzere ilçedeki kadın dernekleri ve toplulukları, Kızılay'a kök hücre ve kan bağışında bulundu. ‘Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can' sloganı ile geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00-23.30 arası Nazilli Belediye Meydanında kurulan kan bağışı toplama ünitelerinde buluşan kadınlar gece yarsına kadar kan ve kök hücre bağışladı.

Akşam saatlerinde Belediye önüne gelmeye başlayan kadınlar Aydın Kızılay Kan Merkezi tarafından kurulan Kan Toplam otobüsündeki kan alma ünitelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kızılay görevlilerinin kök hücre ve kan bağışı konularından bilgilendirmede bulunduğu kadınlar kök hücre ve kan bağışında bulunduktan sonra herkese çağrıda bulundular.

Daha önce kök hücre bağışında bulunan ve bugün de kan bağışında bulunmak için gelen Serpil Gülertekin, “Ben daha önce kök hücre bağışında bulunmuştum. Şimdi ise kan bağışı için buradayım. Bir gün hepimize kök hücre veya kan lazım olacağını düşünerek herkesi bağışa bekliyoruz. Sıkıntıların aşılması için bağış yapmamız gerekiyor. Kadınların öncü olduğu her şey başarıya ulaşır. Ben kadınlarımıza inanıyorum” dedi.

Sosyal medyadan örgütlenerek gelen kadın gruplarından Saime Özdoğru ise konuşmasında sosyal medya gruplarından kan ve kök hücre bağışı için çağrıda bulunduklarını ifade etti. Özdoğru; “Güzel bir kampanya ve bizlerin de faydalı olabileceğimiz düşünüyoruz. Bizim 36 bin üyemiz var. Her şekilde elimizden geldiğince desteğimiz sürecek. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Bağışçı kadınlar kök hücre ve kan bağışının insanlık adına çok önemli olduğunu ve bunun da tek kaynağının insan olması nedeniyle çok daha büyük öneme sahip olduğunun altını çizdiler. Özellikle de yaz aylarında kan stoklarının azalması nedeniyle vatandaşların nerede olurlarsa olsunlar mutlaka kan bağışında bulunulması gerektiğini de ifade ettiler. Kök hücre bağışında bulunan bir kadın da, Türkiye genelinde kök hücre bekleyen bin 700 hastanın olduğunu öğrendikten sonra bağış yapmaya karar verdiğini ifade ederek, “Kök hücre için 3 tüp kan bağışında bulundum. 2 dakikalık bir işlem ve hiçbir sakıncası yok. Herkes iki dakikasını ayırıp kök hücreye muhtaç olan insanlarımız için bağışta bulunsun” dedi.