Nazilli'de, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İl Müftüsü Hasan Güneş'in katılımıyla Fatih Camii'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremlerde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından yapılan koordine çalışmaları çerçevesinde depremzede bazı vatandaşlar diğer illere sevk edildi. Depremzede vatandaşların geldiği illerden biri de Aydın oldu. Depremzedeler Aydın'daki kamu kurumların misafirhaneleri, KYK yurtları, oteller ve çeşitli ikametlerde misafir ediliyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de Nazilli İlçe Müftülüğü ve Fatih Cami Yaşatma Derneği tarafından başta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler olmak üzere bugüne kadar vefat etmiş vatandaşlar ile vatanı uğruna şehit düşen güvenlik güçleri için program düzenlendi. Programda mevlid-i şerif, Kuran'ı Kerim ve ilahiler okunarak hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak için böyle güzel etkinliklerin yapılması büyük önem arz ediyor" diye konuşarak programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Fatih Cami Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Kayalıoğlu, çevre ilçelerin müftüleri, imamlar, cemaat ve Nazilli'de misafir edilen depremzede vatandaşlar katıldı.