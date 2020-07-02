Nazilli'de Kanal Yolu projesi tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları gerçekleştirilen ve Nazilli Belediyesi ekiplerince yaklaşık 15 bin metrekare alanda parke taşı döşeme ve düzenleme faaliyetleri yapılan Yıldıztepe Mahallesi Kanal Yolu Projesi tamamlandı.

Projenin hazırlık aşamasından bu yana tüm çalışmaları yakından takip eden ve sık sık alan incelemelerinde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'nin en büyük yol sorunlarından birini çözmüş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Alt ve üst yapısıyla örnek bir projeye imza attıklarını belirten Başkan Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uyum içinde çalıştıklarına dikkat çekerek desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kanal Yolu olarak bilinen Mehmet Yüzügüler Sokak'ın tamamında alanın sağlamlaştırılması için çeşitli dolgu malzemelerinin kullanıldığını ifade eden Başkan Özcan, “Mevcut yolda zaman içerisinde oluşabilecek deformasyonları önlemek adına kaliteli malzemeler kullanarak 1'inci sınıf işçilikle çalıştık. Eski bozuk ve kullanışsız yolu baştan sona yeniledik. 1 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 15 bin metrekare alanda taş döşeme çalışması yaptık ve ara sokak bağlantılarını yeniden düzenledik. Her anlamda içimize sinen bir projeyi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen başarıyla tamamladık. Ekiplerimizin çalışmaları esnasında büyük bir sabırla bekleyen, bizleri her zaman destekleyen Nazilli halkından, dualarını bizden esirgemeyen büyüklerimizden Allah razı olsun” dedi.