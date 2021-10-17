Nazilli'de kandil geleneği bozulmadı

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kandil şerbeti, Belediye Meydanı'nda bulunan Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılarak 5 bin kişiye ikram edildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla hazırlatılan kandil şerbeti vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Meydanı'nda yer alan Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılan şerbeti vatandaşlara ikram eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dua ederek vatandaşların kandilini kutladı.

Kandil geleneğinin yaşatılması için bu tür faaliyetlerin en iyi şekilde devam ettirileceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Belediyemiz tarafından gelenekselleştirilerek kandillerde dağıtmış olduğumuz şerbetimizi, Mevlid Kandili'nde de vatandaşlarımızla birlikte 5 bin kişiye ulaştırıyoruz. Bugüne kadar bu hizmeti gerçekleştiren herkesten Allah razı olsun. Güzel işleri devam ettirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel şerbet hayrımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Pandemi kurallarına dikkat edilmesi ve aşı olunması noktasında tüm vatandaşlara çağrıda bulunan bulunan Başkan Özcan; “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmanın en etkili yolu hepimizin bildiği gibi aşı olmak. Bu nedenle vatandaşlarımızın tüm dozlarını olmalarını önemle rica ediyorum” sözlerini kaydetti.