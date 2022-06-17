Nazilli'de karne ve yaz tatili sevinci

Aydın'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Kanaat Dönemi sona ererken Nazilli'de 30 bin öğrenci ve 2 bin 300 öğretmen tatile girdi.

Nazilli'deki karne töreni Aşağıyakacık İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Aşağıyakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan ve Okul Müdürü Erdem Solak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kaymakam Refiki Zübeyir Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürleri, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Köy okulunda yaşanan karne töreni heyecanının yanısıra öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan eserler de yıl sonu sergisi ile görücüye çıkartıldı.

Nazilli'de 2 bin 300 öğretmen, 30 bin öğrenci tatile çıkacak

Nazilli İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yaptığı bilgilendirmede, “İl genelinde; okul öncesinde 18 bin 786 öğrenci, ilk ve ortaokullarda 111 bin 913 öğrenci, liselerde 54 bin 260 öğrenci ve özel eğitim okullarında bin 586 öğrenci ile toplam 854 okulda 186 bin 545 öğrencimiz karne aldı ve 15 bin 666 öğretmenimiz ile birlikte yaz tatiline girecek. Nazilli'de ise Nazilli eğitim ailesi olarak coşku ve heyecanla başladığımız 2021-2022 Eğitim Öğretim yılını başarılı, verimli ve huzurlu bir şekilde geride bırakırken emeği geçen öğretmenlerimize, yöneticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her sabah 2 bin 300 öğretmenimizin yaklaşık 30 bin öğrencimize sınıf kapılarını heyecanla açtıkları bir yılı daha tamamladık. Milletimizin istikbali çocuklarımız bugün, bir yıllık emeklerinin karşılığı olan karnelerini alırken bu sürecin her aşamasında özverili çalışmalarıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bir yıl boyunca çalışmalarınızın karşılığı olan karnelerinizi alıyorsunuz. Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyor, karnenizdeki notlar ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hep diri tutmamızı diliyorum.”

“Çocuklarınızla birlikte kaliteli zaman geçirmenizi diliyorum”

Öğrenci velilerine seslenen Müdür Şimşek, “Tatil dönemleri aile içi iletişimi ve birlikteliği kuvvetlendirmek için bir fırsattır. Kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan en önemli unsurda aile içi etkili iletişim ve koşulsuz sevgidir. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zamanlar ve göstereceğiniz ilgi ve alaka neticesinde onları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamış olacaksınız. Çok iyi biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin mutlu çocuklarını sizlerin desteği, işbirliği ve gönül birliğiyle yetiştireceğiz.”

Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu'nda da karne sevinci

Öte yandan Nazilli merkezde bulunan Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu'nda da karne sevinci yaşandı. Okul Müdürü Osman Dağlıoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen karne töreninde ilk olarak çeşitli yarışmalarda okul bazında dereceye giren öğrencilere madalya ve takdir belgeleri verildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte İstiklal Marşının okudu. Son olarak öğrenciler karneleri ve başarı belgeleri Okul Müdürü Osman Dağlıoğlu ve sınıf öğretmenleri tarafından sınıflarda dağıtıldı. Öğrencilere yaz tatili için öğütler veren Okul Müdürü Osman Dağlıoğlu, bol bol kitap okumalarını ve tatili yine bol bol dinlenerek geçirmelerini diledi. Öğrenciler de hep birlikte tüm arkadaşlarına hep bir ağızdan iyi tatiller mesajı verdi.