İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'de kıraathaneye kumar baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayıp, alkol tüketen iki kişi yakalanarak idari ve adli işlem yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayıp, alkol tüketen iki kişi yakalanarak idari ve adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.00'de kapatması gereken bir kıraathanede polis ekipler iki kişiyi kumar oynarken ve alkol tüketirken suçüstü yakaladı. İki kişiye idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi M.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri sahibi hakkında kapatma saatine uymamak ve Kovid-19 tedbirlerine aykırılıktan da idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.