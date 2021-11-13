Nazilli'de kırsal mahallelerde çalışmalar sürüyor

Merkezden kırsala 82 mahallenin tamamında yaptığı çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi ekipleri, Yukarı Örencik Mahallesi'nde istinat duvarı yapım ve yol yenileme çalışmalarında sona geldi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Örencik Mahallesi'nde göçme tehlikesi olan yola müdahale ederek istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı.

Deforme olan eski yolu baştan sona yenileyen ekipler, parke taşı döşeme çalışmaları ile olası can ve mal kaybının yaşanmasının önüne geçmiş oldu.

Çalışmalara bizzat katılarak ekiplere destek veren Yukarı Örencik Mahalle Muhtarı Hasan Özkaya; “Yolumuzun göçme tehlikesi vardı. Vatandaşlar üzerinden geçerken korkarak geçiyordu. Durumu başkanımıza ilettik. Başkanımız da sağ olsun istinat duvarını ördü. Yolumuzun deforme olmuş parke taşları baştan sona yenileniyor. Bu yol bizim için hayati öneme sahipti. Diğer köy bağlantılarımız da buradan sağlanıyor. Mahallemizin tamamı bu yolu kullanıyor. Bu nedenle yapılan hizmet vatandaşımız için çok önemliydi. Bu hizmeti bize sağlayan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.