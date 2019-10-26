Nazilli'de kış hazırlıkları başlıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yıldıztepe Mahallesi Kurudere Mevkii ve Kanal Yolu üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özcan Taziye evi çevresi ve kanal yolu üzerinde adım adım dolaşarak çevrede yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit etti. Yaklaşan kış öncesi Kuruderenin içinin ve kenarlarının temizlenip yabani otlardan arındırılması, Taziye evi etrafındaki yol, kanal yolu ve kaldırımlar üzerinde oluşan deformelerin en kısa süreç içerisinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Nazilli Belediyesi Daire Müdürleri eşliğinde mahalle sakinleriyle de görüşen Başkan Kürşat Engin Özcan plan ve program gereği yapılması gereken rutin çalışmaların yanı sıra, vatandaştan gelen istek ve talepleri öncelik ve ivedilikle yerine getireceklerini belirtti.