İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'de kış hazırlıkları başlıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi Kurudere mevkiindeki derenin ıslah çalışması için gereken çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yıldıztepe Mahallesi Kurudere Mevkii ve Kanal Yolu üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özcan Taziye evi çevresi ve kanal yolu üzerinde adım adım dolaşarak çevrede yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit etti. Yaklaşan kış öncesi Kuruderenin içinin ve kenarlarının temizlenip yabani otlardan arındırılması, Taziye evi etrafındaki yol, kanal yolu ve kaldırımlar üzerinde oluşan deformelerin en kısa süreç içerisinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Nazilli Belediyesi Daire Müdürleri eşliğinde mahalle sakinleriyle de görüşen Başkan Kürşat Engin Özcan plan ve program gereği yapılması gereken rutin çalışmaların yanı sıra, vatandaştan gelen istek ve talepleri öncelik ve ivedilikle yerine getireceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.