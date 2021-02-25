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Nazilli'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde normalleşme sürecinin başlamasına az bir süre kala emniyet ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde normalleşme sürecinin başlamasına az bir süre kala emniyet ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ve Aydın İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları gereği Nazilli'de maske, sosyal mesafe ve HES Kodu uygulamaları artırılarak devam ediyor. Ekipler Pazar yerleri başta olmak üzere, Uzun Çarşı içerisindeki işyerleri, Atatürk ve 23 Nisan Parklarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere aralıksız devam ediyor. HES kodu denetimlerinin yanı sıra Nazilli ilçesinde sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde de sigara denetimleri de yapılıyor.


Halkın yoğun olduğu tüm Pazaryerlerinde, Uzun çarşı ve Hıfzısıhha kararlarında belirtilen sokak ve caddelerde Korona virüs salgın hastalığından tüm halkın korunması amacıyla sigara, HES Kodu, Maske ve Sosyal mesafe denetimleri kararlılıkla devam edileceği ve uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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