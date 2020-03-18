Nazilli'de korona virüs önlemleri artıyor

Nazilli Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve ülke çapında etkisini hızla artıran korona virüs tehlikesine karşı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İlk olarak cami, türbe, müze, kamu kurumu, okul, geçit, çarşı, sosyal tesis, muhtarlık ve parti binaları ile cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, ülke genelinde vakaların artmasıyla ekip sayısını dörde çıkardı.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra tüm vatandaşlara Covid-19 adlı kitapçık dağıtarak korona virüs ve korunma yolları hakkında bilgiler veren Nazilli Belediyesi, hizmet binasının tüm katlarına da dezenfektan yerleştirdi.

Vatandaşları gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyaran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Tüm sağlık ekiplerimizle birlikte dünya çapında büyük tehlike arz eden korona virüse karşı teyakkuzdayız. Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana ilçemiz genelinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız virüsten korunma kurallarına uysunlar ve toplu alanlarda bulunmasınlar. Zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar. Bu süreçte akraba ziyaretlerini ertelesinler ve misafir kabul etmesinler. Alacağımız bireysel tedbirler dünya çapında yaşanması muhtemel bir felaketin önüne geçecektir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.