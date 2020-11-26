Nazilli'de Kovid-19 denetimleri artarak devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında Nazilli'de geniş çaplı Kovid-19 denetimi yapıldı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde yapılan denetimlere, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Müdürü Mehmet Küçük ve zabıta ekipleri, emniyet güçleri, Manavlar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hüdai Tosun katıldı.

Perşembe Pazarı'nda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına ilişkin denetimler yapan heyet, tüm esnafın hijyen materyallerini kontrol ederek uyarılarda bulundu.

Kış aylarının gelmesi ve vücut direncinin azalması ile korona virüs tehlikesinin arttığının altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “ Kaymakamımız önderliğinde yaptığımız denetimlerde vaka sayılarının yüksek olduğunu, vatandaşımızın ilk aşamada gösterdiği hassasiyeti bu noktada göstermediklerini bu nedenle de sayıların yükseldiğini açık bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Basın mensupları vasıtasıyla kamuoyuna aktardık. Vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıktıkları andan itibaren maske takmaları gerekiyor. Hava koşullarının değişmesi nedeniyle de bünyemiz hastalıklara oldukça açık bir hale geldi. Bağışıklık sistemimizin zayıflamasıyla virüse de maruz kalındığı anda ölüm riski artıyor. Bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Dün sayın bakanımız da açıkladı; durum çok ciddi. Hem kendi sağlıkları hem de kamuoyunun sağlığını korumak adına herkesin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor. Bu hastalığı ayakta atlatabilirsiniz ancak yapılan araştırmalarda muhakkak vücutta bir iz bıraktığını, geçici hafıza kayıplarına kadar götürebilecek birçok rahatsızlığa sebebiyet verdiği tespit edilmiş durumda” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Özcan; “Bize gelen ihbarlar, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden gelen veriler doğrultusunda alanların tamamını ilaçlamaya çalışıyoruz. Zabıtamız, emniyet güçlerimiz gerekli denetimleri yapıyor. Pazar alanlarının kullanımı, devletimizin aldığı kararların uygulanması gibi konularda arkadaşlarımız hassasiyetle çalışıyor. Biz de belirli aşamalarda zorluk yaşasak da büyük bir özveri ile çalışan tüm kamu personeline canı gönülden teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.