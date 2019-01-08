Nazilli'de köyler belediyeyle kalkınıyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çatak, Yukarı Örencik, Beğerli ve Apaklar Mahallelerini ziyaret etti. Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak açılışı gerçekleştirilmeyen yerleri tanıtan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak 82 mahallemizin tümünde hizmet verdik. Ancak yaptığımız işlerin üçte ikisinin açılışını ya da reklamını yapmadık” diye konuştu.

İlk olarak Beğerli Mahallesi'ni ziyaret eden Alıcık'ı Muhtar Beyhan Arıcıoğlu ve azaları karşıladı.

Beğerli Mahallesi'nde Nazilli Belediyesi tarafından inşa edilen imam evi ve çok amaçlı sosyal alan ile ilgili bilgi veren Alıcık, “Mahallelerimizin birçoğuna imam evi, muhtarlık binası ve çok amaçlı sosyal alan inşa ettik. Amacımız vatandaşımızın tümünün kullanabileceği ve yaşamlarını kolaylaştıracak alanların sayısını artırmak. Bunun yanı sıra köy yollarımızı yeniledik ve okullarımızın birçoğunun tadilat ve boyama işini gerçekleştirdik” diye konuştu.

Beğerli Mahalle Mezalığı'na giderek 2011 yılında Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret eden Alıcık dua ederek köyden ayrıldı.

Aşağı Örencik Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan halı sahayı gezen Alıcık, yalnızca merkezde değil kırsalda da spor alanlarının artırılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.

Son olarak Çatak ve Apaklar Mahallelerini ziyaret eden Alıcık, Mahalle Muhtarı Arif Bilici ve Mehmet Apak ile köy kahvesinde bir araya geldi.

Yine Nazilli Belediyesi tarafından yapılan muhtarlık binası önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık, “İlçemizin tüm cadde ve sokaklarında imzamız var. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Köy kahvesinde çay içip kestane pişiren Alıcık, misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden muhtarlar, “Başkanımız göreve geldiği günden bu yana köylerimize sayısız yatırım yaptı. Camilerimizden muhtarlık binamıza, yollarımızdan sosyal alanlarımıza kadar birçok projeyi kazandırdı. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.