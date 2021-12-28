Nazilli'de Kuaför ve Berberler Odasında yeni aday

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşan esnaf odası seçimlerinde adaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Nazilli Kuaförler ve Berberler Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıklayan 35 yıllık kuaför Mehmet Nedim Yaka, “Yapılmayanı yapmak için göreve talibiz” dedi.

Nazilli Kuaförler ve Berberler Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıklayan mevcut Başkan Olcay Akyıldız ve Mete Ergül'den sonra Mehmet Nedim Yaka da adaylığını açıkladı. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası için hayırlı olsun ziyareti sırasında adaylığını açıklayan Yaka, “Yapılmayanı yapmak için göreve talibiz” dedi. Yönetim Kurulu listesindeki üyeleri ile birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yaka, “4 yıldan bu yana adaylık için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Odamızda yapılmayanı yapmak için adayız. 5 yıl çıraklık ve kalfalıktan sonra 30 yıldır Nazilli'de kuaförlük yapıyorum. Meslektaşlarımızı daha iyi hizmet etmek için bu göreve talibiz. Ekip arkadaşlarımızla, yönetimimle hep birlikte ortak fikirle sorunları çözmek istiyoruz. Fiyat listelerimizden tutun birçok sorunumuz oluyor. Bunları çözmek için göreve talibiz” dedi.

“Kendine göre doğru, bize göre yanlış”

Mehmet Nedim Yaka, açıklamasının devamında “Kendine göre doğru bize göre yanlışları var. Berber ve kuaförler dışındaki bünyemizdeki diğer oda meslek gruplarının da sorunlarını ele alacağız. Tüm üyelerimize aynı hizmet anlayışıyla yaklaşmak istiyoruz. Çok uzun çalışma sürelerimiz var. Pandemi döneminde sabah 09.00, akşam 21.00 olan çalışma saatlerimiz çok uygundu. Öncelikle bunu çözmek istiyoruz” dedi.