Nazilli'de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'nin 6. gününde Yazar Etem Oruç ve TV Programcısı-Gazeteci Yazar Enver Aysever okurlarıyla bir araya geldi.

Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşilerde, Yazar Etem Oruç ‘Şu Ege'nin Efeleri', Yazar Enver Aysever ise ‘Elli Yaşa Doğru' isimli söyleşileriyle okurlarının karşısına çıktı.

Milli Mücadele dönemine ait pek çok kitabın yazarı olan Etem Oruç, Kurtuluş Savaşı'nda Nazilli'nin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yazar Oruç söyleşisinde, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Çete Ayşe, Çiftlikli Kübra Efe, Ayşe Çavuş Efe, Gördesli Makbule, Fatma Nine, Sökeli Cafer Efe, Gökçen Efe, Ese Efe, Dokuzun Mehmet Efe, Tekeli İsmail Efe ve Sancaktarın Ali Efe'nin hayatlarından kesitler verdi.

50. yaşına 4 kala Türkiye'yi kayıt altına alan Yazar Enver Aysever, Türkiye'de yaşanan olaylar ve içinden geçmekte olduğumuz günlerin getirdiği üzüntü, acı ve öfkeyi kaleme aldığı kitabı Elli Yaşa Doğru Buruk Günce'sini anlattı.

Zeytin ve insan doğasının benzer olduğuna dikkat çeken Aysever, “Zeytin herhangi bir ağaç değildir. Bizim coğrafyamıza verilmiş bir hediye ve bir kültürdür. Zeytine doğru davranırsanız açar, meyve verir. Memleket sevgisi, zeytin ağacını anlayabilmektir” dedi.

Söyleşi sonunda katılımcılarla sohbet eden Aysever, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla fotoğraf çekildi.