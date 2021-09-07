İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de kumar baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan kahvehaneye saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda kumar oynayan 6 kişi ile kumar oynatan 1 kişi yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 395 adet çeşitli renk ve büyüklükte pullar, 1 deste iskambil kağıdı 1 adet zar elde edildi. İşyerinde ve masa etrafında bulunan 6 şahsa 7 bin 980 TL para cezası uygulandı. İşyeri sahibi H. K. isimli şahsa ise Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Temin Etme suçundan adli işlem başlatıldı.

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