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Nazilli'de kumar operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dört iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 9 şahıs yakalanırken, şahıslara 11 bin TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dört iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 9 şahıs yakalanırken, şahıslara 11 bin TL cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden kumar oynandığını tespit ettiği 4 iş yerine gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda iki kahvehanede kumar oynayan 9 şahıs yakalandı. İki iş yeri sahibine adli işlem başlatılırken kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye toplam 11 bin TL idari para cezası kesildi.

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