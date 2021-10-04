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Nazilli'de kumar operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerinde bulunan oyun pulları , paralar, oyun kağıtları ve zar olmak üzere oyunda kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak işyeri sahibi M.T. hakkında Kumar oynamak için yer sağlama ve kumar oynatmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

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