Nazilli'de kumar operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerinde bulunan oyun pulları , paralar, oyun kağıtları ve zar olmak üzere oyunda kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak işyeri sahibi M.T. hakkında Kumar oynamak için yer sağlama ve kumar oynatmak suçlarından adli işlem başlatıldı.