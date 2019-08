Nazilli'de Kurban Bayramı sonrası hijyen temizliği yapıldı

Nazilli'de Kurban Bayramı sonrası kurbanlık satışlarının yapıldığı hayvan pazarı ve çevresi Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından hızla harekete geçen Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yaptığı temizliği Kurban Bayramı sonrasında da gerçekleştirdi. Bayram sonuna kadar kurbanlık satışlarının devam ettiği pazarda önceki gün temizlik çalışmaları yapıldı. Kurban Bayramının sona ermesinin hemen ardından hızlıca harekete geçerek kurban satış ve kesim alanlarında süpürme çöp toplama, yıkama çalışmalarından sonra ilaçlama ve kireçleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca kurbanlıklar için kurulan çadırlar ve gölgelikler de toplandı.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm birimlerin bayram boyunca görev başında olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kurban Bayramından önce Nazilli Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı yapmıştık. İlçemizin farklı noktalarında kurban kesim yerleri kurduk. Bayram boyunca da vatandaşlarımızın kötü kokulardan rahatsız olmamaları için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görev başındaydı. Kurban kesim yerleri kesimlerden sonra yıkanarak hijyenik hale getirildi. Önceki gün içerisinde de kurban satış alanları temizlenerek dezenfekteleri yapıldı. Vatandaşlarımızın huzuru bizim için her zaman önemlidir. Temizlik konusunda hassasiyetimizi her zaman dile getiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini diliyorum” dedi.