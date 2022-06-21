Nazilli'de kurban kesim fiyatları açıklandı

Kurbanlıklarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşlar için ise büyükbaş ve küçükbaş kesim fiyatları belli oldu.

Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri'nde büyükbaş kurban kesim ücreti bin TL, küçükbaş kurban kesim ücreti ise 250 TL olarak belirlendi.

5 bin 371 metrekare alanda ve hijyenik şartlarda hizmet veren Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri'nde kesim yaptırmak isteyen vatandaşlar kayıt yaptırarak sıra numarası alabilecek.