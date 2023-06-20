Nazilli'de kurban kesim yerleri açıklandı

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden kurban kesim yerlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın kurbanları mezbaha tesislerimizde ücret karşılığında kesilecektir. Kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen vatandaşlarımız; Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı, Dumlupınar Kapalı Semt Pazarı (Çarşamba Pazarı), Turan Kapalı Semt Pazarı, Şirinevler Kapalı Semt Pazarı, İsabeyli Kapalı Pazaryeri ve Arslanlı Kapalı Pazaryeri alanında kurbanlıklarını kesebilecektir.