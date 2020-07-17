Nazilli'de kurban kesim yerleri belli oldu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi. Buna göre, vatandaşlar ilçe sınırları içinde tespit edilen 6 farklı noktada hayvan kesimi yapabilecek.

31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında tüm Türkiye'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban kesim alanları girişlerinde ateş ölçümleri yapılacak. Ayrıca maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmeleri de görevli ekipler tarafından sağlanacak.

Bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarımızda belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri kontrolünde kurbanlıklar satışa sunulacak. Belediyemiz mezbahasında vatandaşlarımız hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarının kesimini yaptırabilecek. Vatandaşlarımız bayram süresince de herhangi bir aksaklık yaşamadan belediyemizden hizmet almaya devam edecek. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte korona virüs tedbirlerine riayet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şu şekilde: “Zafer Mahallesi Kapalı Pazaryeri(Cumartesi Pazarı), Sümer Mahallesi Kapalı Pazaryeri Çarşamba Pazarı), Yeni Mahalle Köy Minibüsleri Durağı, Yeni Mahalle Balık Pazarı Girişi, Karaçay Mahallesi Kargocular Sokağı, Şirinevler Mahallesi Semt Pazarı.”