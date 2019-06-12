Nazilli'de kursiyerler hünerlerini sergiledi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce hazırlanan ‘Bir yılın hikayesi' isimli 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yıl Sonu Sergisi büyük beğeni gördü.

Güzel sanatlardan el emeği eserlere kadar yüzlerce eserin sergilendiği etkinlikte kursiyerler halk oyunlarından el sanatlarına kadar yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi. Nazilli Belediye Meydanında kurulan stantlarda görücüye çıkan eserlerin açılış törenine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Av.Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar, vatandaşlar, kursiyer yakınları ve kursiyerler katıldı.

Açılışta konuşan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Erkan Turan, “Kurumumuzda yapılan kurslarımızın kursiyerleri tarafından hazırlanan yılsonu sergisinde her alandan çalışmalar yer alıyor. Halk Oyunları, bağlama, gitar, işaret dili, spor, el sanatları, tel kırma ve daha birçok alanda açmış olduğumuz kurslarımızla halkımızın karşısındayız. 3 gün açık kalacak olan 24 stantlık sergimizde kültürümüzün yeni nesillere aktarılması yönünden çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, kurslara katılarak kültürümüzü öğrenen kursiyerlere çok teşekkür etti. Kaymakam Küçük; “Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğümüzün yıl içerisinde açmış oldukları kurslara katılan kursiyerlerimizin hazırladığı serginin hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın iş ve meslek öğrenme amacıyla STK ve işbirliği içerisinde oldukları kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

24 stantta açılan sergide birbirinden ilginç yüzlerce el emeği eser büyük beğeni ile izlendi. Tarihe de ışık tutana eserlerin güz yüzüne çıkmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük emeği geçen kurs öğretmenleri de kursiyerleri ile gurur duyduklarını ifade etti.