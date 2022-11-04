Nazilli'de metruk binada çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk binada çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Muammer Aksoy Mahallesi, 1129 Sokak üzerine akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.'ye ait metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.