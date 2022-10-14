Nazilli'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen gecede Mevlid Sanatçısı Sıtkı Ölmez'in söylediği ilahilere semazenler eşlik etti. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konser ve şiir dinletisi programına; Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Bingül, Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap Kırca, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı vaizler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Merkez Koca Cami Müezzini Envar Zeytun Kur'an-ı Kerim tilavetini okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sine vizyon gösterildi. Programda haftanın önemine dikkat çeken İlçe müftüsü Selami Bayrakçı ; “Rabbim bu haftamızı hayırlı ve bereketli eylesin. Peygamberimizi anlamaya, anladıklarımızı da hayatımızı geçirmeye vesile eylesin duasını burada tekrar etmek istiyorum. 14 Asır evvel yine böyle geceydi. Ayın 14'ü bir öksüz geldi dünyaya. Lakin o hüsrandı ki hissetmedi gözler. Hâlbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdir. Efendimizin dünyaya teşrifini anlatan çok güzel dizeler vardır. Efendimizin hayatına baktığımız zaman onun hayatının hep çileler ile sıkıntılar ile dolu olduğunu görmekteyiz. Peygamberi anlamak demek önce onu öğrenmek onun hayatını okumak, iyice öğrenip onun hayatından hayatımıza bir şeyler katmak demektir. Kuran-ı Kerimde rabbim şöyle buyurmuştur. Eğer beni seviyorsanız bana tabi okunki Allah da sizi sevsin. Peygamberini sevmek Allah'ın sevgisine mahzar olmak demektir” dedi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin müjdelerini hakkıyla, vefalı bir şekilde yaşamamız gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Peygamberimiz (s.a.v.)'in çok güzel evrensel bir sözü var; “Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim” diyor. Kendinden önce gelen tüm kavimleri kapsayıcı, kucaklayıcı bir tebliğ ile insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir dini tebliğ ediyor. Elbette hayatının tamamı hem sözleri hem de yaşayışı ile örnek alınması gereken bir kişi. Bizlere de o güzel örnekleri uygulamak düşüyor. Rabbimize binlerce kez şükürler olsun diyor Mevlid-i Nebi Haftasını kutluyorum” mesajını gönderdi.

Konuşmaların ardından Fatih Akan Peygamber Efendimize atfedilmiş en güzel şiirleri okurken Semazenlerin gösterileri eşliğinde ilahi okuyan Sanatçı Sıtkı Ölmez izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.