Nazilli'de mezarlıklar bakıma alındı

Çalışmalar çerçevesinde kentin tüm noktalarında park, yeşil alan ve mezarlıklar bakıma alınarak; detaylı temizlik, budama ve ot biçme faaliyetleri yürütüldü. Şehir merkezi başta olmak üzere kentin en ücra noktalarına kadar titizlikle çalışan ekipler, yeşil alan ve çocuk oyun parklarının yanı sıra mezarlıklarda da bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Saha ekiplerinin koordineli çalışmaları ve incelemelerinin ardından hazırlanan program çerçevesinde faaliyetlerin genişletilerek devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizde bayram hazırlıklarımızı bu yıl daha erken başlattık. Havaların da ısınması ile birlikte vatandaşlarımız dışarıda daha fazla vakit geçiriyor. Bizler de daha konforlu ve daha hijyenik şartlar sağlamak için 7 gün 24 saat saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil alanların yanı sıra tüm mezarlıklarımızda da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.