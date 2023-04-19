Nazilli'de mezarlıklar bayrama hazır

Çalışmalar çerçevesinde, Eğriboyun, Evranlı, Malhallı, Dallıca, İsabeyli ve Arslanlı mahallelerindeki mezarlıklar baştan sona temizlenerek bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi. Yaklaşık 2 aylık bir süreçte ilçedeki tüm mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Vatandaşlarımızın bayram süresince vefat eden yakınlarının kabirlerini rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için saha ekiplerimiz tüm çalışmalarını tamamladı. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ailesi ve sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından arefe gününden itibaren bayram süresince 09.00- 12.00 ile 12.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Parkı önünden ücretsiz araç kaldırılacak.