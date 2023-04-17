Nazilli'de minikler büyüklere taş çıkarttı

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Minikler Grubu tarafından sahnelenen ‘Haylaz Çocuk' büyük beğeni topladı.

Yönetmen Mukaddes Yüksel'in düzenlediği ve Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Minikler Grubu tarafından hazırlanan ‘Haylaz Çocuk' Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.Nurşen Osanç'ın eğitmenliğinde yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan minikler, performansları ile büyüklere taş çıkarttı. Salonu hınca hınç dolduran seyirciler, minik tiyatrocuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sanat sevgisi kazandırılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan, çalışmalarından dolayı tiyatro grubuna teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Yönetmen Yüksel, “Belediye Başkanımız bize hem tiyatro çalışmalarımızda hem de sahnelenme aşamasında tüm desteği verdi. Her yıl hem büyükler hem de minikler grubumuzda çok güzel oyunlara imza atıyoruz. Sanatsever dostlarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çocuklarımızı desteklemek için teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.